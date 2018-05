Eerste Belgische IS-lid ter dood veroordeeld in Irak

Het Iraakse gerechtshof noemde de dertigjarige Jadaoun "één van de meest gezochte buitenlandse strijders die voor de terroristische organisatie vocht in Syrië en Irak". De autoriteiten arresteerden hem in Mosul, voorheen de feitelijke Iraakse hoofdstad van IS.

De man uit Verviers is de eerste Syriëstrijder uit België die in het buitenland de doodstraf krijgt, berichten Belgische media. Jadaoun kan volgens VRT nog in beroep gaan.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Iraakse autoriteiten gevraagd om de doodstraf niet uit te voeren. De man zou worden opgehangen, maar de bewindsman heeft gevraagd de straf om te zetten in een levenslange gevangenisstraf. Jadaoun hoeft overigens niet op bijstand te rekenen, aldus dagblad De Tijd.

Speciale rechtbanken

IS liep in 2014 ongeveer een derde van Irak onder de voet. Inmiddels is van het kalifaat van de extremisten weinig meer over. De Iraakse premier Haider al-Abadi zei eind vorig jaar dat zijn land volledig is bevrijd van de terroristische groepering.

Speciale rechtbanken in Noord-Irak berechten mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de terreur van IS. Dit leidt in razendsnelle 'processen' doorgaans tot de doodstraf of een levenslange celstraf.

