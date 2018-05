'Laatste bolwerk IS in Damascus gevallen'

De regering had eerder een reeks bolwerken bij Damascus opgerold. Aan de zuidkant van de hoofdstad was nog een bolwerk in handen van IS. Het gaat om de wijken al-Hajar al-Aswad en Mukhayam al-Yarmouk.

Met de inname heeft het regime van president Assad na jarenlange strijd weer de hele regio van de hoofdstad en daarmee het westen van Syrië in handen. Recent zijn belegerde jihadisten na onderhandelingen voornamelijk naar de noordwestelijke provincie Idlib gereden. Maar de IS-strijders zijn volgens Syrische waarnemers vanaf zondag in bussen naar de woestijn in het oosten van het land gebracht.

Ook langs de grenzen met Jordanië en langs de door Israël bezette Syrische Golanhoogte zijn rebellen en jihadisten actief, inclusief strijders die zich tot IS rekenen. Het noordoosten van Syrië is voor het grootste deel in handen van Koerdische strijdgroepen.