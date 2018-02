Tillerson waarschuwt dat IS nog niet is verslagen

"Dat de grote gevechtsoperaties achter de rug zijn, betekent niet dat we IS definitief hebben verslagen", sprak Tillerson.

IS riep eerder een 'kalifaat' uit in Syrië en Irak, maar daar is inmiddels weinig van over. Volgens de Amerikaanse minister proberen de jihadisten in die landen nu ondergronds te gaan. Daar voegde hij aan toe dat de organisatie elders voet aan de grond probeert te krijgen, zoals in Afghanistan, de Filipijnen, Libië en West-Afrika.

De minister maakt verder bekend dat zijn land nog eens 200 miljoen dollar (ruim 162 miljoen euro) uittrekt om van Islamitische Staat bevrijde gebieden in Syrië te stabiliseren.

"De geschiedenis mag zichzelf niet herhalen'', zegt Tillerson. "IS vormt nog steeds een groot gevaar voor de stabiliteit van de regio, onze thuislanden en andere delen van de wereld.''