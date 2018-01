'Duitse voormalig rapper en IS-strijder Cuspert dood'

Het inlichtingenbureau beroept zich op informatie uit bronnen rond Islamitische Staat. Cuspert zou zijn gedood in de provincie Deir al-Zor. Foto's van zijn bebloede lijk zijn verspreid ter bevestiging.

Cuspert, van Duits-Ghanese afkomst, genoot in Duitsland bekendheid als rapper Deso Dogg. In 2010 bekeerde hij zich tot de islam, om zich vier jaar later als Abu Talha al-Almani aan te sluiten bij IS.

In video's riep hij herhaaldelijk op tot geweld. Daarnaast probeerde hij in zijn vaderland zieltjes te winnen voor de terroristische organisatie en strijders te rekruteren. Cuspert, die al een paar keer eerder dood is verklaard, staat sinds 2014 op de Duitse lijst met terroristen. De VS zetten hem er een jaar later op.