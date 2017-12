Irak beschouwt oorlog tegen IS als beëindigd

Dat zegt een hoge Iraakse militair zaterdag in een verklaring, nadat de grens met Syrië is heroverd door de Irakezen. "Al het land van Irak is vrij van IS-extremisten", aldus Abdul-Amir Rasheed Yar Allah. "Onze vijand wilde onze beschaving vernietigen, maar we hebben gewonnen door eenheid en vastberadenheid."

IS veroverde in 2014 in korte tijd bijna een derde van Irak. Onder meer de op een na grootste stad van het land, Mosul, kwam dat jaar in handen van de terreurgroep. Onder steun van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, werd IS langzaam teruggedreven.

Het gevaar is echter niet voorbij. Hoewel de stellingen van IS zijn vernietigd of ingenomen, kunnen individuele IS-leden nog altijd aanslagen plegen in het land. Zo vielen vorige maand nog tientallen doden bij een aanslag in Tuzharmatu, in het noorden van Irak.

In november heroverde Irak het dorp Rawa, aan de rivier Eufraat in het grensgebied met Syrië. Die plaats gold als het laatste IS-bolwerk in het land. Vervolgens richtte het leger zich op het grensgebied en gevluchte terroristen die naar de woestijn trokken.

Syrië

Ook in Syrië verliest IS terrein. Eerder deze week stelde het Russische leger dat het zijn missie tegen de terreurgroep in Syrië als voltooid beschouwt. De Russen steunen de Syrische president Bashar al-Assad met luchtaanvallen.

In oktober werd IS uit Raqqa verdreven. De terreurgroep beschouwde die plek als hun hoofdstad.