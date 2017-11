Iraakse leger in actie tegen IS in woestijn langs grens Syrië

Naast het Iraakse leger neemt ook een sjiitische militie aan de operatie deel, de Volksmobilisatiekrachten.

Doel van de operatie is te verhinderen dat overgebleven IS-groepen ''wegsmelten in de woestijn'' en van daaruit nieuwe aanvallen uitvoeren, zei een legerwoordvoerder.

De Iraakse premier Haider al-Abadi zei eerder deze week dat IS in militair opzicht verslagen is, maar dat hij pas de overwinning wil uitroepen als de extremisten ook in de woestijn zijn vernietigd.

Iraakse troepen veroverden vrijdag de grensplaats Rawa, de laatste stad die IS in Irak nog in handen had.