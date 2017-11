Iraaks leger herovert laatste bolwerk van IS

Dat liet het leger vrijdag in een verklaring weten.

Met de herovering van Rawa is het kalifaat na twee jaar bijna helemaal verslagen in Irak. IS heeft alleen nog een strook land aan de grens met Syrië in handen.

"Met de bevrijding van Rawa kunnen we zeggen dat alle gebieden waarin IS aanwezig is, zijn bevrijd", liet een woordvoerder van het Iraakse leger weten.

De Iraakse troepen zullen zich nu richten op IS-leden die de woestijn zijn ingevlucht in het grensgebied tussen Irak en Syrië dat deels nog onder controle is van de terreurgroep.

Syrië

Ondertussen worden de jihadisten ook in Syrië steeds verder in het nauw gedreven. Aan de andere kant van de grens met Irak riep het Syrische leger op 8 november de overwinning uit op IS in de stad Albu Kamal, het laatste belangrijke bolwerk van de groep in Syrië. Een aantal dagen later bleek dat IS deze stad deels weer in handen heeft weten te krijgen.