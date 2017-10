Leider islamitische extremisten Filipijnen gedood door leger

Omar Maute was een van de 'Maute broers' die de naar hen genoemde rebellengroep leiden. De drie jaar oude Maute-groep zou bestaan uit jihadisten uit andere militante islamitische bewegingen op het eiland, aangevuld met strijders uit het buitenland. In 2015 riep de groep-Maute zich uit tot 'filiaal' van IS.

Hapilon was de 'emir' van IS in de regio Zuidoost-Azië. Het leger zoekt nog naar een andere rebellenleider, Mahmud Ahmad.

De jihadisten voeren in de zuidelijke provincie Mindanao al maanden strijd met het Filipijnse regeringsleger. Zo vinden er sinds mei stevige gevechten plaats rond de stad Marawi, dat wordt belegerd door de extremisten.

Het ombrengen van de extremisten is een opsteker voor het leger, dat veel kritiek kreeg te verduren voor de aanhoudende gevechten bij de stad. Daar zijn inmiddels 47 burgers om het leven gekomen. De rebellen verloren tot dusver 813 mensen, tegenover 162 militairen van het Filipijnse leger.