'IS-bolwerk Raqqa gaat op korte termijn vallen'

Het is eerder een kwestie van uren dan van dagen. "De strijd gaat nog door, maar IS is bijna verslagen. De stad kan vandaag of morgen al bevrijd zijn", aldus Nouri Mahmoud.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten berichtte dat bussen Raqqa zijn ingereden om de laatste IS-strijders en hun familie de stad uit te brengen.

De door de Verenigde Staten geleide coalitie in de strijd tegen IS is eveneens hoopvol gestemd en liet weten dat de afgelopen 24 uur ongeveer honderd jihadisten zich hebben overgegeven en zijn afgevoerd.

"We verwachten de komende dagen nog zware gevechten en zeggen dus niet precies wanneer we denken dat IS compleet is verslagen in Raqqa", reageerde kolonel Ryan Dillon per e-mail.

Meer fronten

Het is niet het enige front waar IS op dit moment het onderspit delft. Het Syrische leger heeft samen met bondgenoten de stad al-Mayadin heroverd op de terreurorganisatie. Volgens een legerwoordvoerder zijn de jihadistische gelederen daar "ingestort".

Al-Mayadin gold als een van de laatste bolwerken van Islamitische Staat (IS) in het gebied. Vanuit die stad organiseerde IS tegenaanvallen na het verlies van terrein eerder dit jaar.

Ook in Irak verliest Islamitische Staat ondertussen verder terrein. Het Iraakse leger meldde donderdagochtend dat het de stad Hawija in handen heeft. De stad ten noorden van Bagdad gold als een van de laatste twee bolwerken van Islamitische Staat in Irak.

Kalifaat

Na Hawija rest IS nog een gebied in Irak, namelijk een strook land in het westen, nabij de grens met Syrië.

De ineenstorting van het zogenoemde kalifaat van IS kreeg in juli definitief gestalte met de val van Mosul. Bij de herovering van deze stad kreeg het leger steun van het Amerikaanse leger. De strijd om Mosul duurde in totaal negen maanden.