Syrisch leger omsingelt IS-bolwerk al-Mayadin

Vanuit die stad organiseerde IS tegenaanvallen na het verlies van terrein eerder dit jaar.

Ook in Irak verliest Islamitische Staat ondertussen verder terrein. Het Iraakse leger meldde donderdagochtend dat het de stad Hawija in handen heeft. De stad ten noorden van Bagdad gold als een van de laatste twee bolwerken van Islamitische Staat in Irak.

Het leger rukte woensdag naar Hawija op nadat het twee dagen geleden de strategische luchtmachtbasis Rashad in handen kreeg. Deze basis ligt op ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de stad. De terroristen van IS gebruikten het terrein als opleidingskamp en plek om materieel aan te voeren.

Strook land

Na Hawija rest IS nog een gebied in Irak, namelijk een strook land in het westen, nabij de grens met Syrië.

De ineenstorting van het zogenoemde kalifaat van IS kreeg in juli definitief gestalte met de val van Mosul. Bij de herovering van deze stad kreeg het leger steun van het Amerikaanse leger. De strijd om Mosul duurde in totaal negen maanden.

Raqqa

De alliantie van Koerdische en Arabische strijdkrachten begint zondagavond met de herovering van het laatste deel van de Syrische stad Raqqa op terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De stad was jarenlang de belangrijkste stad die onder beheer van IS lag.

Meer dan 80 procent van de stad is al in handen van de alliantie die in haar strijd door de VS wordt gesteund. De herovering van Raqqa zou betekenen dat IS nergens meer een belangrijk bolwerk heeft. De alliantie van Koerdische en Arabische milities, die zich Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) noemt, heeft in juni de aanval op Raqqa geopend.

Raqqa was voor de soennitische extremisten van IS de hoofdstad van hun 'kalifaat'.

Turkse troepen

Turkse militaire voertuigen zijn zondag de Syrische provincie Idlib binnengereden. Dat meldden bronnen in het grensgebied. De Turkse voertuigen werden geëscorteerd door strijders van de jihadistische Tahrir al-Sham toen ze bij de overgang Atmeh het land binnenreden.

Zaterdag kondigde de Turkse president Erdogan aan dat door Ankara gesteunde Syrische rebellen een offensief zouden beginnen in het gebied. Hij verklaarde dat er geen Turkse militairen bij dat offensief betrokken waren.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten meldde zondag dat het Turkse leger in het grensgebied juist slaags was geraakt met de jihadisten en dat er van beide zijden was geschoten.