Leger Irak rukt op en verovert IS-bolwerk Hawija

Het leger rukte woensdag naar Hawija op nadat het twee dagen geleden de strategische luchtmachtbasis Rashad in handen kreeg. Deze basis ligt op ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de stad. De terroristen van IS gebruikten het terrein als opleidingskamp en plek om materieel aan te voeren.

Na Hawija rest IS nog een gebied in Irak, namelijk een strook land in het westen, nabij de grens met Syrië.

De ineenstorting van het zogenoemde kalifaat van IS kreeg in juli definitief gestalte met de val van Mosul. Bij de herovering van deze stad kreeg het leger steun van het Amerikaanse leger. De strijd om Mosul duurde in totaal negen maanden.

De Iraakse premier Haider al-Abadi liet aan het begin van het offensief op Hawija weten alle gebieden in zijn land te willen "zuiveren van IS-terroristen."