IS doodt Russische generaal in Syrië

Het gaat om luitenant-generaal Valeri Asapov, die volgens het persbureau Tass sneuvelde door een mortierbeschieting in de omgeving van Deir al-Zor. De beschieting werd uitgevoerd door leden van Islamitische Staat (IS).

Begin deze maand wist het Syrische leger met steun van Rusland de driejarige omsingeling van Deir al-Zor door IS te doorbreken. Het leger voegde zich bij regeringstroepen, die jarenlang werden omsingeld door IS in het oostelijke deel van de stad. Zij hielden al drie jaar onder buitengewoon zware omstandigheden stand tegen aanvallen van IS.

In de stad, die in 2014 in handen viel van IS, wonen naar schatting 93.000 mensen.