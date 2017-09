Offensief tegen IS in grensgebied Syrië-Irak

De Iraki rukten op in een gebied dicht bij de grens ten zuiden van de rivier de Eufraat. De grenspost van al-Qaim is daar van groot strategisch belang.

Het offensief in de West-Iraakse regio Akashat, waar fosfaat- en uraniummijnen zijn, is bedoeld om de weg te effenen voor de verovering van door IS-jihadisten bezette steden in de vallei van de Eufraat. In Irak heeft de terreurorganisatie de afgelopen maanden al veel terrein verloren, onder meer het bastion Mosul.

De door Iran gefinancierde sjiitische milities vielen, met steun van het Syrisch regeringsleger en Russische luchtdekking, de provincie Deir al-Zor in het zuiden aan. Doel is IS-strijders te verdrijven, te beginnen in Abu Kamal. Dat ligt niet ver van al-Qaim aan de Syrische kant van de grens. De streek rond de stad Deir al-Zor is nog een van de weinige IS-bolwerken in Syrië.