NU.nl maakt gebruik van meerdere manieren van testen, die allemaal als doel hebben de website gebruiksvriendelijker en beter te maken. In de artikelen de je op NUlab kunt vinden, zullen deze gebruikerstesten ook regelmatig terugkomen. Hieronder een korte samenvatting van de testen die wij gebruiken bij NU.nl.

Interviews

Eens in de maand nodigen we gebruikers uit om langs te komen bij NU.nl op de redactie. Gebruikers vertellen ons dan wat ze van NU.nl vinden en hoe zij de bestaande website en app gebruiken. Ook testen we tijdens deze sessies nieuwe functies. In het gebouw hebben we hier een speciaal lab voor ingericht, waar we de interviews houden. Wij vragen altijd eerst toestemming om de acties van de gebruiker vast te leggen en op te nemen, om dit later zo goed mogelijk te kunnen analyseren en eventuele problemen te verhelpen.

Online enquêtes

Het is niet mogelijk om in een maand honderden gebruikers te interviewen. Om toch een grote groep gebruikers te bereiken, leggen wij hen dagelijks een online enquête voor. Aan de hand van een online enquête op de website of in de app krijgen wij via kwantitatieve en kwalitatieve feedback een goed beeld van de gemiddelde mening over een bepaald onderwerp.

A/B-test

Bij een A/B-test krijgt een groep gebruikers van NU.nl zonder dat ze het weten een andere versie van de website te zien. Deze versie bevat bijvoorbeeld een kleine wijziging in een artikelpagina of een nieuwe functie. Door middel van een A/B-test kan de tester zien of de website beter of minder goed gelezen wordt met de aanpassing. Als dit het geval is wordt de functie toegepast voor alle gebruikers van NU.nl.

Het productteam

Ben je benieuwd wie deze testen uitvoeren? Lees dan hier het artikel waarin het productteam wordt uitgelicht.