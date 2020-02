NU.nl maakt gebruik van meerdere gebruikerstesten, die allemaal als doel hebben de website gebruiksvriendelijker en beter te maken. In de artikelen die op NUlab te lezen zijn zullen deze gebruikerstesten ook regelmatig terugkomen. Hieronder een korte samenvatting van de testen die worden gebruikt bij NU.nl.

Om erachter te komen wat de gebruiker van NU.nl vindt maakt het productteam gebruik van verschillende testen. Op deze manier krijgt NU.nl kwalitatieve en kwanitatieve resultaten, waarmee NU.nl verbeterd kan worden. Hieronder een overzicht van de testen die NU.nl gebruikt.

A/B test

Bij een A/B test krijgt een deel van de gebruikers van NU.nl een andere versie van de website te zien. Deze versie laat een nieuwe functie zien. Een A/B test geeft aan of de website bijvoorbeeld beter gelezen wordt en of er betere resultaten zijn wanneer er een nieuwe functie wordt gebruikt. Als dit het geval is wordt de functie toegepast voor alle gebruikers van NU.nl, maar als het niet succesvol is wordt het weer verwijderd.

Gebruikerstest

Het komt voor dat gebruikers van NU.nl worden uitgenodigd om langs te komen. Zij maken dan een analyse van NU.nl op de website, in de app of de website op je mobiele telefoon. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het lab. Hier kan de gebruiker aan tafel gaan zitten en gebruik maken van NU.nl. Het productteam vraagt toestemming om de acties van de gebruiker vast te leggen en op te nemen, om dit later te analyseren en eventuele problemen te verhelpen.

Enquêtes

Wanneer het productteam iets wil weten over een bepaalde functie op NU.nl, maakt het team gebruik van enquêtes op een bepaald punt in de website/app.

Het productteam

Ben je benieuwd wie deze testen uitvoeren? Lees dan hier het artikel waarin het productteam wordt uitgelicht.