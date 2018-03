Eén op de zes internetters stopt ermee

Net als in andere Europese landen groeit het aantal Nederlandse internetgebruikers naar verwachting niet veel meer. Het afgelopen jaar groeide het aantal internetters nog met 10 procent, maar daarvan vond 9,5 procent plaats in het eerste kwartaal. Bovendien is de aangroei van vrouwelijke internetgebruikers inmiddels helemaal gestagneerd.

Onthutsend vond InSites Consulting het om te constateren dat 17 procent van de huidige Nederlandse internetters zich niet kan identificeren met het medium. Vooral onder de meest ervaren internetgebruikers blijkt het enthousiasme en de nieuwsgierigheid getemperd.

"Hoewel deze groep internetters al jaren het medium gebruikt, beperken ze toch hun online tijd sterk, zowel de frequentie als de duurtijd van het surfen", aldus Niels Schillewaert, directeur van InSites. "Ze vinden internet gebruiksonvriendelijk en de huidige online ontwikkelingen blijven achter bij de groeiende persoonlijke eisen."

Populatie

In totaal telt ons land nu 5,7 miljoen surfers van 15 jaar en ouder, die minstens eens per maand op het web te vinden zijn. Daarmee plaatst Nederland zich hoog op het niveau van enkele Scandinavische landen, maar blijft achter bij de grootste internetpenetraties in de wereld. In de Verenigde Staten en Zweden betreedt zes op tien mensen de virtuele wereld.

Het opzoeken van nieuws, het downloaden van muziek en hulp zoeken bij het uitzoeken van de vakantie of financiële verrichtingen blijven de meest geliefde bezigheden van internetters. Ook wordt er steeds meer gekocht op internet. Het afgelopen jaar steeg het aantal internetgebruikers dat iets online bestelde tot 48 procent (van 46 procent in 2000).