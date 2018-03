Gemeentesite poogt met onlinegame scholieren te werven

Het spel, dat wordt gespeeld op internet, maakt duidelijk dat het verleden meer is dan een reeks gortdroge feiten en cijfers. Hoofdrolspeler Marco, genoemd naar ontdekkingsreiziger Marco Polo, reist met een tijdmachine, vangt op straat varkens, schiet pestratten, maakt soep van tulpenbollen en gaat naar een vakantiekolonie voor stadse bleekneusjes.

Om praktische problemen te voorkomen, zorgde bureau Keesie, dat is gespecialiseerd in communicatie en marketing voor kinderen en jongeren, ervoor dat muis en toetsenbord hetzelfde werken als bij populaire videospellen als Super Mario of Legend of Zelda.

De gemeente Schiedam probeert kinderen spelenderwijs vertrouwd te maken met het gemeentearchief. 'Jong geleerd, oud gedaan' is daarbij de gedachte. Wie van jongsaf bekend is met het archief, klopt er later als volwassene waarschijnlijk vaker aan.

De website waarop de leerlingen van de basisscholen het computerspel kunnen vinden, wordt woensdagmiddag officieel gelanceerd.