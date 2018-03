Vacaturesite haalt bakzeil bij rechter

Het besluit is een belangrijke overwinning voor uitgevers Wegener en PCM, die het Groningse bedrijf voor de rechter hadden gedaagd. In juli kreeg de NationaleVacaturebank.nl nog gelijk in een kort geding.

PCM Uitgevers en Wegener reageren zeer verheugd op de uitspraak. "Het is van zeer groot belang dat het gerechtshof bevestigt dat PCM Uitgevers zelf kan beslissen over wat er met de inhoud van haar krant gebeurt", stelt C. Vis van PCM's raad van bestuur.

Directeur J. Cruiming van de NationaleVacaturebank.nl vindt het vonnis heel vreemd. "Door het besluit van de kranten om de advertenties te voorzien van een index vallen ze nu blijkbaar wel onder de definitie van databanken, terwijl dat eerder nog niet het geval was. Het betekent dat we niet meer kunnen blijven doen wat we doen."