Samsung verbolgen over internetfilmpje met mobieltje

Volgens Samsung wordt in de clip onterecht gesuggeerd dat zijn Ultra Edition makkelijk breekbaar is.

Het filmpje duurt 21 seconden en heeft als titel: "Mobieltjes van Samsung, makkelijk te breken in één poging!". De Samsung Ultra Edition is een van de dunste mobieltjes ter wereld en een groot succes wegens zijn stijlvolle vormgeving en vele functies. De Ultra Edition kwam in juni uit.

Stevig

Samsung meent dat er kwade opzet in het spel is. Het bedrijf vermoedt dat het mobieltje van tevoren is beschadigd om het zo makkelijker te kunnen breken. "De telefoon is stevig want het is gemaakt van materialen zoals magnesium en plastic versterkt met fiberglas. We voeren daarom een onderzoek uit naar wie het filmpje heeft gemaakt en op het internet heeft verspreid."