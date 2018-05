Defensie ontraadt gebruik usb-sticks

Aanleiding zijn incidenten rond het gebruik van usb-sticks bij de overheid. Begin februari liet een kapitein van de landmacht een geheugenstick met geheime informatie over de Nederlandse militairen in Afghanistan in een huurauto liggen. De vinders bezorgden de stick twee weken later terug bij de eigenaar, maar de gegevens hadden ze eerst overgezet op hun eigen computer.

Geheimhouding

De jongens ontvingen van Defensie een cadeaubon als dank. Tot hun verbazing kregen zij verder geen instructies over geheimhouding van de gegevens.

Een afgedankte pc van een officier van justitie kwam terecht bij misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Die kreeg ook een floppy in handen van een AIVD-medewerker die deze man in een auto had laten liggen. Een medewerker van de militaire inlichtendienst MIVD raakte in januari een memorystick kwijt.

Proef

De politie werkt aan de introductie van een slimme usb-stick. Op die manier moet voorkomen worden dat informatie op straat komt en in verkeerde handen valt. Enkele korpsen hebben de stick inmiddels op proef.