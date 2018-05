Binnenkort twee miljoen .nl-domeinen

Daarmee heeft Nederland het hoogste aantal domeinnamen per 100 inwoners, namelijk 17. Een jaar geleden telde ons land nog 12 domeinnamen per 100 inwoners. Alleen in Duitsland en Groot-Brittannie zijn meer landdomeinnamen geregistreerd.

Creatief

Volgens SIDN-directeur Roelof Meijer komt de groei nu nog voornamelijk vanuit het bedrijfsleven. Hij verwacht dat dat binnenkort zal verschuiven naar particulieren. Volgens Meijer zijn Nederlanders erg creatief in het bedenken van nieuwe domeinnamen. "We laten ons niet zo snel van de wijs brengen wanneer een domeinnaam niet meer beschikbaar is."

In april was het precies twintig jaar geleden dat .nl als eerste landendomein ter wereld werd geregistreerd. Dat gebeurde door het Centrum voor Wiskunde en Informatica met Cwi.nl

Wereldwijd zijn er zo'n 100 miljoen domeinnamen geregistreerd. Ongeveer 75 miljoen domeinnamen zijn verdeeld over slechts 10 landen.