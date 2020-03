MADRID - In vijf Europese landen waaronder Nederland zijn 67 mensen aangehouden in een onderzoek naar kinderporno op internet. Dat maakte het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekend.

In Frankrijk werden 38 mensen aangehouden, in Spanje tien, in Slowakije negen, in België zeven en in Nederland drie. De verdachten, onder wie enkele hoogleraren van universiteiten, wisselden beelden van kinderporno met elkaar uit.