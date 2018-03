Bij de invoering van dit Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) in 1999 ging het Nivel zelfs nog ervan uit dat hierdoor per jaar miljoen euro kon worden bespaard op de medicijnkosten. Dat meldt het Nivel woensdag in de evaluatie over 2001. In dat jaar werd 7,2 miljoen euro aan medicijnkosten bespaard. De prognose over dit jaar pakt dus nauwelijs beter uit.

Door: ANP