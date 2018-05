Maker internetclip Housewitz vervolgd

Afgelopen zomer ontstond internationaal opschudding over de digitale aankondiging van het verzonnen technofeest Housewitz op het terrein van het voormalige vernietigingskamp Auschwitz in Polen. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken eiste resolute actie van Nederland. Minister Piet Hein Donner (Justitie) noemde de clip "walgelijk".

In eerste instantie beoordeelde het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam het filmpje als niet strafbaar. Na alle ophef ontdekte justitie in Rotterdam toch 'strafbare elementen' in de video. In de beschuldigingen noemt justitie concreet de uiting 'Sieg heil', beelden van joodse concentratiekampgevangenen, opgestapelde lijken en het transport van joden in een goederentrein. Justitie zal het filmpje woensdag in de rechtszaal tonen.

Excuses

De video was aanvankelijk op drie internetlocaties te vinden. De eerste aanbieders hebben het filmpje op verzoek van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) weggehaald. De maker bood zijn excuses aan en vertelde dat het om een grap ging.

Omdat weblog GeenStijl een kopie bleef aanbieden, deed het meldpunt ook aangifte tegen die internetpagina. Het OM kon maandag niets zeggen over de beoordeling van de aangifte tegen de populaire internetsite. De redactie van GeenStijl heeft tot op heden niets gehoord van justitie.

Merkwaardig

Advocaat R. Baumgardt van de 23-jarige verdachte D.T. noemde de gang van zaken maandag "merkwaardig". De raadsman vindt het wrang dat zijn cliënt zich voor een rechter moet verantwoorden terwijl GeenStijl mogelijk vrijuit gaat.