'Consument profiteert van concurrentie op telecommarkt'

Consumenten kunnen tegenwoordig kiezen voor één aansluiting thuis. Over deze ene telefoonlijn of kabelaansluiting kunnen ze verschillende diensten in huis halen, zoals internet, telefoneren en televisie. Afgelopen jaar werden steeds meer gebundelde pakketten aangeboden, een combinatie van breedband, telefonie en televisie.

Korting

"De Opta vindt dit gunstig, omdat het wijst op meer concurrentie", zei vrijdag Jonas Rosenstok, auteur van de marktmonitor. Als iemand kiest voor een aanbieder van verschillende diensten, kan hij rekenen op korting of meer gebruiksgemak, stelt de Opta.

De heftige concurrentie blijft zeker niet onopgemerkt bij de consument. Het aantal huishoudens dat belt via de kabel is afgelopen jaar gegroeid van 240.000 naar 450.000. Vooral in het tweede kwartaal van 2005 zat dit aantal in de lift. Verschillende grote aanbieders, waaronder UPC, Casema en Multikabel, kwamen toen met kabeltelefonie. Daarmee zijn zij de strijd aangegaan met KPN, dat van oudsher de belangrijkste speler is op de markt voor telefonie.

Skype

Ook bellen via het internet kwam afgelopen jaar goed van de grond. Jarenlang was dit een belofte die alleen op kleine schaal werd geleverd door bijvoorbeeld Skype. Maar in 2005 kwamen ook grote bedrijven als Scarlet, KPN, Tiscali, Versatel en Wanadoo met bellen over het internet. Volgens de Opta maakten eind 2005 zo'n 60.000 huishoudens gebruik van een dergelijke dienst.

De concurrentie heeft vooral grote gevolgen voor het aantal vaste bellers bij KPN. Het concern verloor afgelopen jaar 360.000 huishoudens met een vaste lijn. KPN probeert dit te compenseren door zelf ook bellen via het internet te leveren. Dat lijkt redelijk te lukken.

Breedband

Op de internetmarkt heeft de concurrentie ertoe geleid dat Nederland de meeste breedbandaansluitingen per honderd inwoners telt, namelijk 23. Eind 2005 maakte 57 procent van de Nederlandse huishoudens gebruik van snel internet, een toename van 12 procent ten opzichte van 2004.