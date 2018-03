Naast de acteurs is in Hostage een hoofdrol weggelegd voor BMW’s nieuwe Z4 Roadster. In de ruim negen minuten durende film moet de door Clive Owen gespeelde chauffeur de snelheid en wendbaarheid van de roadster gebruiken om te voorkomen dat een ontvoerde vrouw verdrinkt.

Hostage is geregisseerd door de Aziatische regisseur John Woo (Mission Impossible II, The Killer). In november volgen nog twee delen uit de serie.