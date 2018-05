Google boycot BMW wegens manipulatie zoekresultaten

De autofabrikant ontkent elke moedwillige manipulatie. Het vertrouwt erop dat de site binnen enkele dagen weer zal worden opgenomen in de zoekindex van Google.

Volgens Matt Cutts, een ingenieur van Google die zich bezighoudt met de bestrijding van zoekmachinespam, heeft BMW zijn pagina's bewerkt om ervoor te zorgen dat de website bovenaan verschijnt bij de resultaten van populaire zoekopdrachten als "nieuwe wagens" (Neuwagen) en "tweedehandswagens" (Gebrauchtwagen) in Duitsland.

Verantwoordelijk

De website van printerproducent Ricoh is om dezelfde reden uit de index van Google verdwenen. Voordat Google de sites weer gaat indexeren, wil het bedrijf eerst weten wie verantwoordelijk is voor de zoekmachinemisleiding. "Daarnaast willen we waarschijnlijk ook een soort belofte dat dit niet opnieuw zal gebeuren", schrijft Cutts.

Volgens Cutts zal er de komende tijd kritischer worden gekeken naar manipulatiepogingen bij buitenlandse websites.