De storing van het Europese satellietnavigatienetwerk Galileo is verholpen, schrijft de European Global Navigation Systems Agency (GSA) op zijn website. De storing zorgde sinds vorige week vrijdag voor problemen.

Het technische incident waardoor de storing ontstond, is opgelost. Het probleem werd gevonden in controlecentra op de grond, al is de precieze oorzaak nog niet duidelijk. De zaak wordt verder onderzocht.

Hoewel de storing is opgelost, kan het signaal de komende tijd nog wel wisselend van kwaliteit zijn, meldt de GSA.

Galileo is de Europese tegenhanger van gps, dat van het Amerikaanse leger is. Gebruikers hebben waarschijnlijk niet veel van de problemen gemerkt, omdat apparatuur in de meeste gevallen vanzelf naar gps werd overgeschakeld. Afhankelijk van de chip kon ook overgeschakeld worden naar Chinese of Russische netwerken.

In 2016 werd het Europese navigatiesysteem in gebruik genomen. Toch is Galileo nog steeds in de opstartfase. Het netwerk maakt gebruik van 22 operationele satellieten en er zijn er nog twaalf in de maak.