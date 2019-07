Ziggo heeft een week lang torrentwebsite EZTV voor zijn klanten geblokkeerd, nadat de website op een lijst van Stichting BREIN terechtkwam van IP-adressen die gefilterd moeten worden. Dat schrijft Tweakers woensdag.

Ziggo-klanten die EZTV bezochten, kregen een melding te zien waarin stond dat ze de pagina van The Pirate Bay probeerden te bezoeken en dat ze daarom werden geweigerd. De torrentsite is geen onderdeel van The Pirate Bay, maar op EZTV worden net zo goed onder meer illegaal films en series ter download aangeboden.

Ziggo en XS4ALL moeten sinds september 2017 IP-adressen van domeinnamen van The Pirate Bay blokkeren voor hun klanten. Stichting BREIN houdt de lijst bij met IP-adressen die naar The Pirate Bay leiden.

EZTV kwam op de filterlijst terecht, zegt BREIN-directeur Tim Kuik tegen Tweakers. Het is niet duidelijk hoe dat precies komt. EZTV maakte gebruik van diensten van internetbedrijf Cloudflare en via die weg kwam de website op het IP-adres van The Pirate Bay te staan.

Stichting BREIN zegt Cloudflare te hebben verzocht om EZTV op een ander IP-adres te zetten, zodat de site weer bereikbaar werd voor Ziggo-klanten. De provider bevestigt dat de site werd gefilterd en dat dat niet terecht was.

Inmiddels moet EZTV weer bereikbaar zijn. "Maar ook EZTV is illegaal", waarschuwt Kuik. "Bezoekers horen niet via de site te downloaden of te streamen, want daarmee maken ze inbreuk." BREIN heeft EZTV gesommeerd te stoppen met het aanbieden van illegale content.