De politie van Bulgarije heeft een twintigjarige verdachte gearresteerd voor de hack op de nationale belastingdienst waarbij persoonlijke en financiële informatie van miljoenen Bulgaren werd gelekt.

Het gaat om een Bulgaar die werkzaam is in de ICT. Hij werd dinsdag aangehouden, maakt het hoofd Digitaal van de Bulgaarse politie woensdag bekend. Momenteel wordt onderzocht of mogelijk nog meer mensen achter de aanval zitten.

Dinsdag werd bekend dat de Bulgaarse belastingdienst in juni door een grootschalige hack getroffen is. De hacker beweerde persoonlijke en financiële gegevens van vijf miljoen Bulgaren in zijn bezit te hebben gekregen. Het land telt ruim zeven miljoen inwoners.

In een e-mail schreef de persoon achter de hack een Russische hacker te zijn. Naast persoonlijke informatie zou ook informatie van bedrijven door de hacker zijn buitgemaakt.

De Bulgaarse minister van Financiën heeft de inwoners van het land excuses aangeboden.