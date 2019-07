Nederlandse reizigers die in de problemen komen, kunnen vanaf dinsdag een WhatsAppbericht sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt het ministerie in een persbericht.

Mensen die op hun vakantieadres hulp nodig hebben of informatie willen opvragen, kunnen voortaan via WhatsApp in contact komen met het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De mogelijkheid is toegevoegd na een "succesvolle pilot".

Voorheen was dat alleen mogelijk door te bellen of te mailen. Het ministerie meldt jaarlijks "ruim 500.000 telefoontjes en zo'n 150.000 e-mails" te ontvangen.

In de zomermaanden komen twee keer zoveel berichten binnen als buiten het zomervakantieseizoen. De communicatiedienst is 24 uur per dag bereikbaar.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zegt het "zo gemakkelijk mogelijk maken om met Buitenlandse Zaken in contact te komen". "Met het uitbreiden van de contactmogelijkheid via WhatsApp sluiten we nog beter aan bij de wensen van de reiziger."