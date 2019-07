Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) schrijft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het verbod op software van het Russische bedrijf Kaspersky Labs bij de Rijksoverheid gehandhaafd blijft.

Het Nederlandse kabinet besloot in mei vorig jaar dat het gebruik van Kaspersky-software werd uitgefaseerd. Grapperhaus zei dat het bedrijf de antivirusprogramma's zou kunnen misbruiken voor Russische spionage.

Kaspersky zei vorig jaar "teleurgesteld" te zijn in het besluit van het kabinet. Het bedrijf diende in maart een schriftelijk heroverwegingsverzoek in. Daarin stond onder meer dat het besluit van de overheid "op onjuiste aannames berust". Ook zegt Kaspersky aanpassingen te hebben gemaakt "om de integriteit van de antivirussoftware te borgen".

Maar volgens Grapperhaus is er "geen aanleiding om de voorzorgsmaatregel te heroverwegen", schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer. "Deze voorzorgsmaatregel is genomen vanwege de mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid."

Reactie van Kaspersky

Kaspersky-topman Martijn van Lom laat in een reactie weten steeds geen helderheid te krijgen van Grapperhaus over het besluit. "De overheid beweert dat het controleren van broncodes geen absolute zekerheid geeft. Terwijl het gaat om een reeks aan maatregelen die Kaspersky heeft getroffen die uniek zijn in de markt."

Volgens Van Lom maakt de Rijksoverheid "sowieso geen direct gebruik van onze antivirussoftware". "Daarom sloeg het waarschuwen hiervoor ook nergens op. En ondertussen wil de overheid wel met ons blijven samenwerken op andere vlakken. Onlangs nog heeft Kaspersky de overheid de helpende hand geboden toen er sprake was van een zeer ernstig lek."