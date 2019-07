Een van de organisatoren van de werknemersprotesten bij Google begin dit jaar, Meredith Whittaker, vertrekt bij het bedrijf. Dat tweette programmeur Chris Lu maandagavond.

Volgens Lu belooft het vertrek van Whittaker, gezien haar "ervaring als klokkenluider en slachtoffer van wraakacties", weinig goeds voor hoe AI-bedrijven om zullen gaan met negatieve kritiek. Google bevestigt het vertrek van Whittaker in gesprek met Bloomberg.

Whittaker beklaagde zich afgelopen jaar een aantal keren over de manier waarop Google omspringt met kunstmatige intelligentie en hielp bij het organiseren van een grootschalig protest tegen het afkopen van klachten over seksueel misbruik door Google.

Ze was lid van AI Now, een organisatie die zich over de ethiek van kunstmatige intelligentie buigt. Google zou haar naar eigen zeggen eerder dit jaar hebben gezegd dat ze zich niet langer over gerelateerde ethische kwesties mocht uitspreken. Whittaker was binnen Google hoofd van de Open Research-onderzoeksgroep.