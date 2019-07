Het HagaZiekenhuis in Den Haag krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 460.000 euro. Het is de eerste geldboete die in Nederland wordt uitgedeeld voor een schending van de Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het ziekenhuis kwam enkele maanden geleden in opspraak toen bleek dat 85 medewerkers het patiëntendossier van Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie, hadden ingezien. De AP concludeert nu dat de beveiliging van de medische dossiers van het HagaZiekenhuis niet op orde is.

Het HagaZiekenhuis krijgt tot 2 oktober de tijd om de interne beveiliging te verbeteren. Lukt dat niet, dan moet het ziekenhuis elke twee weken nog eens 100.000 euro betalen, tot een maximum van 300.000 euro.

De AP bevestigt dat dit de eerste keer is dat een Nederlandse instantie een boete krijgt onder de AVG, die sinds mei vorig jaar in werking is. De boete die in november werd uitgedeeld voor een zaak rond taxistart-up Uber werd nog afgehandeld onder de oude Nederlandse privacyregels. "Dit is de eerste volledige AVG-zaak", bevestigt een woordvoerder.

Een woordvoerder van HagaZiekenhuis laat dinsdagavond aan NU.nl weten dat het ziekenhuis in beroep gaat tegen de hoogte van de boete. "Wij vinden een half miljoen euro veel geld voor een boete. Dat is geld wat we dan niet uit kunnen geven aan patiëntenzorg."