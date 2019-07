Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werken aan een wetsvoorstel om Facebooks cryptomunt Libra en andere stappen van grote techbedrijven op de financiële markt te verbieden.

Techsite The Verge kreeg een vroege versie van deze Keep Big Tech Out Of Finance Act (houd grote techbedrijven uit financiën) in handen. Daarin zou staan dat grote techbedrijven die een nutsfunctie en een jaarlijkse omzet van minstens 25 miljard dollar (22,2 miljard euro) hebben, geen banden mogen hebben met financiële instellingen.

Het wetsvoorstel is nog niet officieel. Het zou om een opzet gaan die het debat voor een aangekondigde hoorzitting met Facebook-topman David Marcus volgende week moet aanzwengelen.

Facebook kondigde afgelopen maand aan dat het met de cryptomunt libra de financiële markt wil betreden. De munt zou in eerste instantie bestemd zijn om gebruikers geld te laten uitwisselen en moet in 2020 verschijnen.

Republikeinen willen onderzoek naar contentbeleid

Aan Republikeinse zijde hebben zorgen over Facebook deze week ook tot stappen geleid. Twee Republikeinse senatoren hebben handelswaakhond FTC gevraagd om een onderzoek naar censuur door techbedrijven als Facebook, Google en Twitter te beginnen.

De senatoren Josh Hawley en Ted Cruz noemen de techbedrijven "ontransparant" in de wijze waarop ze beslissen of bepaalde content wel of niet online mag komen. Ze willen dat de FTC uitzoekt hoe dit proces werkt.

Republikeinse politici spreken zich al langer uit over vermeende censuur van rechtse meningen op socialemediaplatformen, maar volgens de techbedrijven is daar geen sprake van.