Een bug in de bètaversie van iOS 13 maakt het mogelijk om de wachtwoordinstellingen in te zien zonder het menu eerst via een vingerafdruk of een gezichtssensor te ontgrendelen, schrijft 9to5Mac.

Het YouTube-kanaal iDeviceHelp ontdekte als eerste dat een gebruiker, als die maar vaak genoeg op het 'Website & App Passwords'-menu drukt, in het wachtwoordenmenu terecht kan komen. Zo worden de gebruikelijke authenticatiemethodes, zoals Face ID en Touch ID, omzeild.

Het is nog wel steeds nodig om de smartphone met een code, Face ID of Touch ID te openen voordat een gebruiker überhaupt bij het menu kan komen. Apple is op de hoogte gesteld van de bug, die ook in de recentste iPadOS-bètas aanwezig is.