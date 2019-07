Het datalek bij het Belgische sociale medium Netlog trof minimaal 49 miljoen accounts. Dat blijkt uit gegevens die maandag beschikbaar zijn gesteld op de website Have I Been Pwned, waar gebruikers kunnen controleren of hun gegevens mogelijk zijn gelekt.

Bij het datalek zijn de e-mailadressen en wachtwoorden van Netlog-gebruikers in handen van onbevoegden gekomen. Het incident vond plaats in november 2012, maar werd pas in juli 2018 ontdekt.

Netlog richtte zich als sociale medium op de Europese markt, maar ging in 2015 op in het sociale platform Twoo van hetzelfde bedrijf. Net als het Nederlandse Hyves kon het platform de concurrentiestrijd met Facebook niet winnen.

Voormalig gebruikers die hun Netlog-wachtwoord ook bij andere diensten hebben gebruikt, wordt aangeraden om deze aan te passen.