De Bank of England heeft het portret van wiskundige en codekraker Alan Turing uitgekozen voor het nieuwe 50 pondbiljet. Het nieuwe briefje wordt vanaf eind 2021 in de roulatie gebracht.

Op het biljet komt naast het gezicht van Turing ook werk van de computerpionier te staan. De conceptversie toont onder meer een computer en formules van Turing. Hoe het biljet er uiteindelijk zal uitzien, wordt pas vlak voor de introductie bekendgemaakt.

In 2018 werd besloten dat een wetenschapper op het nieuwe biljet zou komen te staan. Er waren 989 genomineerden, van wie er uiteindelijk twaalf op een shortlist kwamen. Onder meer Stephen Hawking (natuurkundige en kosmoloog) en Rosalind Franklin (ontdekker van dna-structuur) stonden op de lijst.

Turing werd het bekendst om zijn ontwerpen voor machines waarmee hij op grote schaal de Duitse Enigma-code wist te kraken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hij bedacht het fundament voor de moderne computer en stond aan de wieg van kunstmatige intelligentie. Zo zei hij in 1950 dat een computer uiteindelijk zelf zou kunnen denken. Turing bedacht een test om intelligentie van robots en computers te testen: de turingtest.

Turing was homoseksueel en werd in 1952 veroordeeld voor "zeer onfatsoenlijk gedrag". Homoseksualiteit was toen verboden. Twee jaar later overleed hij aan cyanidevergiftiging. Onderzoek wees uit dat het suïcide betrof. In 2009 bood de Britse regering postuum excuses aan en vijf jaar later ontving hij gratie van koningin Elizabeth.