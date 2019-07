Het Europese satellietnavigatienetwerk Galileo kampt met een grote storing, schrijft European Global Navigation Systems Agency (GSA) op zijn website.

Galileo is de Europese tegenhanger van gps, dat van het Amerikaanse leger is. Vanwege "een technisch incident in de basisinfrastructuur" is het netwerk onbereikbaar voor ontvangers, zoals smartphones en andere apparaten.

De meeste apparaten zullen automatisch zijn overgeschakeld op de gps-verbinding. Afhankelijk van welke chip er in de apparatuur zit, kan ook worden overgeschakeld op Chinese of Russische netwerken.

De Galileo Search and Rescue-dienst (SAR) ondervindt volgens GSA geen problemen. Deze dienst wordt gebruikt om mensen in nood te helpen op afgelegen plekken, zoals op bergen of in zee.

Volgens GSA werken experts aan het oplossen van de problemen. Wanneer de storing is verholpen, is nog onduidelijk. Ook is een onderzoek gestart naar de oorzaak.

Galileo bevindt zich nog in de opstartfase. Sinds 2016 is het navigatiesysteem in gebruik, na een ontwikkelingsfase van zeventien jaar. Inmiddels maakt Galileo gebruik van 22 operationele satellieten en er zijn er nog twaalf in de maak. Gps bestaat sinds 1978.