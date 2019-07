Facebook en Instagram waren in de afgelopen twaalf maanden vaker onbereikbaar dan andere sociale netwerken, schrijft Business Insider op basis van cijfers van Downdetector, een website die bijhoudt hoe vaak grote websites en sociale netwerken niet te bereiken zijn.

Sociale media zijn niet altijd bereikbaar, bijvoorbeeld vanwege storingen. Het eerste half jaar van 2019 lag Instagram bijna twee keer (90 procent) zo vaak plat als in dezelfde periode in 2018. Facebook was 281 procent vaker onbereikbaar dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het is niet bekend hoelang de diensten in het afgelopen jaar totaal onbereikbaar waren. Volgens het onderzoek waren concurrerende diensten zoals Snapchat en Twitter een stuk betrouwbaarder wat betreft beschikbaarheid. Snapchat kampte in juni nog wel met een flinke storing, vanwege een technische fout in de clouddienst van Google.

Een woordvoerder van Facebook ging niet specifiek op de cijfers van Downdetector in. "Soms ondervinden we een tijdelijke verstoring van onze diensten. We werken er in die gevallen aan om het probleem snel te vinden en op te lossen."

Begin juli kampten diensten van Facebook nog met een grote storing, waar met name Amerikanen en Europeanen last van hadden. Facebook, Instagram en WhatsApp waren zo'n acht uur lang onbereikbaar.