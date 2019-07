Google is een onderzoek gestart naar hoe geluidsopnames van Google Assistent zijn uitgelekt. Dat meldt het bedrijf in een blogbericht.

Nederlandstalige opnames die met de virtuele assistent van Google zijn gemaakt, werden gedeeld met de NOS en het Vlaamse VRT. Hieruit bleek deze week dat de spraakopdrachten worden beluisterd door mensen die door Google zijn ingehuurd om ze te analyseren.

"We zijn ervan op de hoogte gebracht dat een van onze taalexperts ons beleid heeft overtreden door vertrouwelijke audiodata te delen", schrijft Google. "Onze Security and Privacy Response-teams onderzoeken het probleem en ondernemen actie."

Het bedrijf zegt de beveiliging van de systemen nog eens te onderzoeken, om ervoor te zorgen dat "dit soort wangedrag" in het vervolg niet meer plaatsvindt.

Opnames ter verbetering van assistent

Normaal gesproken verwerkt de Google Assistent alleen geluidsfragmenten als de gebruiker 'OK Google' of 'Hey Google' uitspreekt. Maar bij 153 van de duizend opnames werd ook audio opgenomen zonder dat het commando vooraf was uitgesproken.

Google schrijft dat 0,2 procent van alle audiofragmenten wereldwijd door taalexperts wordt geanalyseerd. Daarmee moet de spraaktechnologie verbeterd worden. Experts worden opgedragen geen gesprekken op de achtergrond te transcriberen en alleen geluiden die aan Google gericht zijn te behandelen.

Het bedrijf noemt de inzet van taalexperts een "essentieel onderdeel" van de ontwikkeling van spraaktechnologie. Door mensen in te zetten, kunnen nuances en accenten beter begrepen worden. "Het is noodzakelijk voor het maken van Google Assistent."

Alexa van Amazon

In april werd bekend dat duizenden werknemers van Amazon naar stemopnames van gebruikers met een slimme Echo-speaker luisteren. Deze luidsprekers zijn te bedienen met stemassistent Alexa.

De opnames worden uitgeschreven en van commentaar voorzien, om ervoor te zorgen dat Alexa spraak beter begrijpt en verwerkt. Ook hierbij kwamen soms opnames van privésituaties door.

Of Siri van Apple dit ook doet, is niet bekend. Siri is naast de Google Assistent de enige virtuele grote stemassistent die in het Nederlands beschikbaar is.