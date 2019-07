De Duitse deelstaat Hessen heeft scholen verboden om voortaan nog gebruik te maken van de clouddienst Microsoft Office 365, schrijft ZDNet.

De commissaris voor gegevensbescherming in Hessen zegt dat de standaardinstellingen van Office 365 ervoor zorgen dat persoonlijke informatie over scholieren en leraren "mogelijk ingezien kan worden door Amerikaanse autoriteiten".

In Duitsland zou al jaren gediscussieerd worden over het gebruik van Microsoft-software op scholen en in overheidsinstellingen. De scholen worden door de commissaris aangeraden om in het vervolg vergelijkbare kantoorprogramma's te gebruiken.

Een woordvoerder van Microsoft zegt tegen ZDNet aan verbetering te werken. "We zijn blij dat de commissaris van Hessen deze bezorgdheden heeft geuit en we kijken ernaar uit samen aan het wegnemen van de zorgen te werken."

Microsoft zegt dat beheerders tot op zekere hoogte zelf bepalen welke informatie ze delen. Het is echter niet mogelijk om het versturen van data helemaal uit te schakelen.

Twee jaar geleden zeiden autoriteiten in Hessen nog dat de scholen Office 365 konden gebruiken, mits Duitse data in Duitsland werden bewaard. Microsoft investeerde miljoenen euro's in de verbetering van de software.

Microsoft in Nederland

Eind vorig jaar maakte het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid zich eveneens zorgen over Office-software. Ambtenaren hadden geen controle over welke diagnostische gegevens van Office ProPlus naar de VS werden verstuurd en daar werden opgeslagen.

Begin deze maand concludeerde minister Ferd Grapperhaus dat de software inmiddels, na aanpassingen van Microsoft, aan de Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoet. De overheid zal voortaan jaarlijks herzien of de software nog aan de regels voldoet.