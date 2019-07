De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer hebben de bouw van datacenters in de regio tijdelijk stop gezet totdat er "nieuw beleid kan worden ontwikkeld".

In datacenters staat belangrijke IT-apparatuur van bedrijven, bijvoorbeeld servers waarop grote hoeveelheden internetdata wordt opgeslagen. Deze servers verbruiken veel energie en nemen veel ruimte in, schrijft de gemeente Amsterdam in een persbericht. De gemeente wil daarom grip krijgen op de groei van datacenters in de stad.

"Op dit moment hebben gemeenten nauwelijks instrumenten tot hun beschikking om te sturen op waar de datacenters komen, of aan welke eisen zij moeten voldoen", schrijft de gemeente verder. Het merendeel van de aanvragen voor nieuwe datacenters in Nederland zou plaatsvinden in Amsterdam en Haarlemmermeer.

De gemeenten willen nu nieuw beleid ontwikkelen om de groei van datacenters in toom te houden. Het is de bedoeling dat nieuwe datacenters "zo min mogelijk beslag leggen op de ruimte en (architectonisch) op een goede manier worden ingepast in de omgeving." Dat nieuwe beleid moet eind dit jaar klaar zijn.

De gemeenten willen de bouw van datacenters niet helemaal aan banden leggen. Zo zou de restwarmte die de servers produceren bruikbaar zijn bij het verduurzamen van de verwarming van woningen.