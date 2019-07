Het Amerikaanse ministerie van Defensie mag verder gaan met de aanbesteding van een miljardencontract voor clouddiensten aan Amazon of Microsoft. Softwarebedrijf Oracle krijgt van de Amerikaanse rechter nul op rekest in een zaak die het bedrijf aanspande tegen de Amerikaanse overheid.

Volgens Business Insider is het nog niet duidelijk of Oracle in hoger beroep wil gaan in de zaak. Het bedrijf tekende protest aan over de aanbestedingsprocedure vanwege 'ongepastheden' tijdens het aanbestedingsprotest die grotendeels in het voordeel van Amazon uitvielen. Ook was het bedrijf er niet mee eens dat het contract aan slechts één partij werd aanbesteed.

Het gaat om het Joint Enterprise Defense Infrastructure-project, ook wel bekend onder de afkorting JEDI. De winnaar van het contract, dat een waarde zou hebben van 10 miljard dollar, mag maximaal tien jaar de cloudopslag van Defensie leveren.

Naast Oracle, Amazon en Microsoft toonden ook IBM en Google interesse in het contract, maar de Amerikaanse overheid maakte eerder dit jaar bekend dat het alleen nog naar Amazon en Microsoft zou kijken. Alleen die twee bedrijven zouden voldoen aan de minimale eisen van de Amerikaanse overheid. Google had zich toen al teruggetrokken.