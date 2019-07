Twitter brengt volgende week een functie uit in Canada, waarmee gebruikers storende reacties onder hun tweets kunnen verbergen. Dat schrijft het bedrijf op zijn blog.

De optie wordt vooralsnog alleen in Canada uitgebracht. Gebruikers kunnen bij reacties onder hun tweets op een pijltje tikken om een menu te openen. Daarmee kunnen ze kiezen om een reactie te verbergen.

Het antwoord wordt niet helemaal gewist, maar zal uit het zicht verdwijnen. Niet alleen voor degene die het bericht plaatst, maar ook voor meekijkers. Het is nog wel mogelijk om op een grijs icoon te tikken en de reactie alsnog te lezen.

"Gesprekken brengen mensen bij elkaar om te discussiëren, te leren en te lachen", legt Twitter uit. "Maar er zijn ook veel vervelende en irrelevante antwoorden die een gesprek kunnen laten ontsporen. Wij vinden dat mensen enige controle moeten houden."

Het is niet bekend of de test later in andere landen wordt uitgerold. Het bedrijf wil eerst feedback verzamelen en bekijken of de optie verbeterd kan worden voordat deze eventueel wereldwijd wordt uitgebracht.