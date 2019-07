Windows 10-gebruikers krijgen volgend jaar de optie om volledig in te loggen zonder wachtwoord, maakt Microsoft bekend. Mensen kunnen dan gebruikmaken van alternatieven, zoals gezichtsherkenning en pincodes, zonder terug te kunnen vallen op een wachtwoord.

Microsoft laat gebruikers zelf beslissen of ze nog een wachtwoord willen instellen. Na een grote Windows 10-update die voor 2020 gepland staat, kunnen mensen kiezen om helemaal geen wachtwoordveld meer te laten zien op het inlogscherm. Zij zijn dan aangewezen op inloggen op een andere manier.

Het bedrijf noemt het een manier om "beveiliging te verbeteren" en "het aanmeldproces te vereenvoudigen". Aanmelden bij een Microsoft-account kan dan via gezichtsherkenning van een laptopcamera of via een vingerafdrukscanner.

Ook kan een pincode worden ingesteld. Microsoft noemt dat veiliger dan een wachtwoord, omdat de code lokaal wordt opgeslagen. Zo kan een serverlek er niet voor zorgen dat een pincode op straat komt te liggen, zoals bij een wachtwoord wel kan.

Mensen kunnen nu al gebruikmaken van alternatieve manieren om in te loggen, maar krijgen daarnaast altijd een wachtwoordveld te zien. Die mogelijkheid vervalt als gebruikers daar volgend jaar voor kiezen.

Zonder enige vorm van beveiliging inloggen is eveneens al langer mogelijk. Gebruikers kunnen instellen helemaal geen wachtwoord of pincode in te stellen om het systeem te openen.