Facebook gaat gebruikers vertellen welke bedrijven of organisaties het e-mailadres of telefoonnummer van een gebruiker hebben geüpload om die persoon door middel van advertenties te bereiken. De informatie wordt zichtbaar op de Facebook-pagina met advertentievoorkeuren, schrijft het sociale medium donderdag op zijn blog.

Bedrijven kunnen via de adverteerdersopties op Facebook verzamelde e-mailadressen of telefoonnummers uploaden. Op die manier kunnen zij met advertenties de mensen achter de gegevens bereiken, of advertenties richten op een groep Facebook-gebruikers die erg lijkt op de mensen achter de gegevens.

De pagina met advertentievoorkeuren voor Facebook-gebruikers wordt uitgebreid met een tabblad waar te zien is welke bedrijven en organisaties van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

In het tabblad meldt Facebook welke organisaties de afgelopen zeven dagen een Facebook-advertentiecampagne hebben gedraaid waarbij het e-mailadres of telefoonnummer van de gebruiker is geüpload.

Daarnaast wordt in het tabblad zichtbaar welke bedrijven het e-mailadres of telefoonnummer van de gebruiker naar Facebook hebben geüpload. Adverteerders die deze informatie de laatste negentig dagen hebben gebruikt, zullen daar ook te zien zijn.

Gebruikers kunnen hun advertentievoorkeuren aanpassen door via 'Instellingen' naar de sectie 'Advertenties' te navigeren.

Meer inzicht in advertenties

Facebook gaat gebruikers van het sociale medium vanaf donderdag ook meer inzicht geven in de reden dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond.

Gebruikers kunnen voortaan ook zien of een advertentie in het nieuwsoverzicht is verschenen op basis van specifieke interesses of categorieën. De extra informatie wordt zichtbaar via de knop 'Waarom krijg ik deze advertentie te zien?' die bij gesponsorde Facebook-berichten te vinden is.

Ook zegt Facebook transparanter te zijn over hoe het bedrijf aan die informatie is gekomen, bijvoorbeeld omdat de gebruiker een bepaalde website heeft bezocht of een bepaalde Facebook-pagina leuk vindt.