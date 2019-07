Het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez is door twee personen aangeklaagd voor het blokkeren van kritische Twitter-gebruikers op het sociale medium. De aanklachten tegen de Democraat werden kort nadat een Amerikaans hof in een vergelijkbare zaak oordeelde dat president Donald Trump daarmee de wet overtreedt ingediend, meldt The Washington Post.

In de zaak tegen Trump ging het hof dinsdag mee met de beslissing van een lagere rechtbank uit mei 2018. Die oordeelde destijds dat de president de vrijheid van meningsuiting inperkt, omdat geblokkeerde gebruikers zijn tweets niet kunnen zien en er niet op kunnen reageren.

"Trump mag geen mensen blokkeren", zegt een van de aanklagers, de Republikeinse Congres-kandidaat Joseph Saladino, op Twitter. "Zullen de regels op dezelfde manier worden toegepast?"

Het Amerikaans hof oordeelde dinsdag dat openbaar ambtenaren open dialoog niet mogen beperken. Het blokkeren van Twitter-volgers valt daar ook onder. De actie druist daarmee in tegen het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet.

"De wet geldt net zo goed voor socialisten als voor kapitalisten", schrijft de andere aanklager, de Democratische politicus Dov Hikind uit New York, op Twitter.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Dov Hikind een Republikein is. Dit is onjuist: de politicus heeft namens de Democratische Partij deelgenomen aan de New Yorkse politiek.