Nederlandstalige opnames die met de virtuele assistent van Google worden gemaakt, worden beluisterd door mensen die door Google worden ingehuurd om de audiofragmenten te analyseren. Google bevestigt dat woensdag in een reactie aan NU.nl, na onderzoek door het Vlaamse VRT NWS en de NOS.

De virtuele assistent van Google is beschikbaar via een app en de Google Home-speaker. VRT NWS beluisterde duizend Nederlandstalige audiofragmenten die via de Google Assistent zijn opgenomen.

De Vlaamse nieuwssite kreeg toegang tot de opnames via een anonieme tipgever die voor Google opnames beschrijft. Een deel van de opnames is ook gedeeld met de NOS. Google heeft de authenticiteit van de opnames in een reactie aan NU.nl bevestigd.

Normaal gesproken verwerkt de Google Assistent alleen geluidsfragmenten als de gebruiker een stemcommando, namelijk 'OK Google' of 'Hey Google', uitspreekt. Bij 153 van de duizend opnames (15 procent) bleek echter audio opgenomen te zijn zonder vooraf uitgesproken commando, aldus VRT NWS.

"Ik kan de exacte cijfers niet delen, maar de steekproef van de NOS/VRT is verre van representatief", laat Google-woordvoerder Rachid Finge aan NU.nl weten.

In een schriftelijke reactie laat Google verder weten dat 0,2 procent van alle audiofragmenten door taalexperts wordt geanalyseerd om de spraaktechnologie te verbeteren. Dit gebeurt wereldwijd.

Opnames soms herleidbaar naar personen

De anonieme tipgever beschrijft audiofragmenten zodat Google deze in de toekomst beter automatisch kan verwerken. Zij moeten onder meer beschrijven of het een vrouwen- of mannenstem betreft, wat er wordt gezegd en overige geluiden, zoals een kuch, noteren.

Uit de inzage die VRT NWS in het systeem kreeg, blijkt dat de opnames van de Google Assistent-gebruikers worden losgekoppeld van het gebruikersprofiel. Toch kunnen audiofragmenten en -zoekopdrachten persoonlijke informatie, zoals adressen, privégesprekken, medische gegevens en informatie over seksuele voorkeur, bevatten.

De VRT nam de proef op de som en concludeerde dat de informatie in sommige gevallen herleidbaar is naar personen. Het gaat om onder meer uitgesproken namen en adressen.

"Ik denk dat het belangrijk is dat mensen beseffen dat er mensen meeluisteren", verklaart de anonieme tipgever zijn actie om de gesprekken met VRT NWS te delen. Google zegt het lek te onderzoeken.

In april werd na onderzoek van Bloomberg bekend dat mensen ook luisteren naar opnames van Alexa, de stemassistent van internetgigant Amazon. Of dat ook bij Siri van Apple gebeurt, is niet bekend. Siri is naast de Google Assistent de enige virtuele grote stemassistent die in het Nederlands beschikbaar is.