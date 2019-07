De Amerikaanse president Donald Trump mag kritische Twitter-volgers op het sociale medium niet blokkeren. Dat heeft een Amerikaans hof van bezwaar dinsdag beslist.

Daarin gaat de rechtbank mee met een eerdere beslissing van een lagere rechtbank in New York. Die oordeelde in mei 2018 dat het blokkeren van Twitter-gebruikers door Trump ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting.

"Het blokkeren van gebruikers heeft als gevolg dat gebruikers niet meer direct de interactie kunnen aangaan met de tweets van de president", oordeelde de rechtbank destijds. "Op die manier wordt de vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk, hoewel bescheiden, ingeperkt. Meer is er niet nodig om de grondwet te schenden."

Het Amerikaanse hof dat zaken in New York, Connecticut en Vermont behandelt, gaf dinsdag hetzelfde oordeel. "Het Eerste Amendement staat een openbaar ambtenaar die sociale media gebruikt voor officiële doeleinden niet toe om personen uit te sluiten van een normaal gesproken openbaar online dialoog omdat zij een mening verkondigen waar de ambtenaar het niet mee eens is."

Trump gebruikt zijn Twitter-account @realDonaldTrump regelmatig om zijn beleid te verkondigen en te verdedigen en om te reageren op nieuws, politieke ontwikkelingen en aantijgingen in Amerikaanse media. Twitter-gebruikers die door het account zijn geblokkeerd, kunnen niet op deze tweets reageren en deze ook niet zien als zij zijn ingelogd.

In een reactie zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie "teleurgesteld" te zijn in de beslissing van het hof en mogelijke vervolgstappen in de zaak te verkennen.